Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Слот останется главным тренером «Ливерпуля» — Sky Sports

Слот останется главным тренером «Ливерпуля» — Sky Sports
Ожидается, что нидерландский специалист Арне Слот останется главным тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне, поскольку клуб близок к квалификации в Лигу чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, Слот сохраняет поддержку руководства «красных» в преддверии лета, в течение которого будет проделана дополнительная работа по улучшению состава.

После 33 туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 55 очков и занимают пятое место. «Ливерпуль» опережает «Челси», располагающийся на шестой строчке, на семь очков. В 34-м туре АПЛ команда Слота встретится с «Кристал Пэлас». Игра состоится 25 апреля.

Слот возглавляет «красных» с июля 2024 года.

