Луис Энрике высказался о формировании состава «ПСЖ» на игру 26-го тура Лиги 1 с «Нантом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о формировании состава команды на игру 26-го тура Лиги 1 с «Нантом».

«Нужно многое оценить, в том числе и то, находятся ли игроки в оптимальной форме. Легко сказать, что мы должны выставлять сильнейший состав, но игроки получают травмы и устают к концу сезона. Моя задача и задача тренерского штаба — выставлять конкурентоспособный состав на каждую игру. Нужно справиться с небольшой травмой Витиньи. Ситуация с Нуну Мендешем улучшается, но он ещё не готов. Некоторые игроки немного устали или испытывают дискомфорт… Вот что мне нужно решить как тренеру, чтобы обыграть «Нант», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После 28 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Нант» располагается на предпоследней, 17-й строчке. У команды 20 очков после 29 игр.