Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Мойзес впервые выйдет в стартовом составе ЦСКА после отстранения

Защитник ЦСКА Мойзес включён в стартовый состав команды на матч 26-го тура Мир РПЛ с «Ростовом», который состоится сегодня, 21 апреля. Бразильский футболист впервые выйдет в основном составе красно-синих после отстранения, последовавшего после ответной встречи полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36'     1:1 Мусаев – 57'    

После игры с «быками» источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Мойзес отстранён от тренировок с основной командой из-за словесной перепалки с главным тренером команды Фабио Челестини, которая произошла сразу по окончании матча. После этого защитник выходит в играх РПЛ только на замену.

