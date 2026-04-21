Мойзес впервые выйдет в стартовом составе ЦСКА после отстранения

Защитник ЦСКА Мойзес включён в стартовый состав команды на матч 26-го тура Мир РПЛ с «Ростовом», который состоится сегодня, 21 апреля. Бразильский футболист впервые выйдет в основном составе красно-синих после отстранения, последовавшего после ответной встречи полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (4:0).

После игры с «быками» источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Мойзес отстранён от тренировок с основной командой из-за словесной перепалки с главным тренером команды Фабио Челестини, которая произошла сразу по окончании матча. После этого защитник выходит в играх РПЛ только на замену.

