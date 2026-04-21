Футболист «Мидтьюлланна» получил ножевое ранение и находился в критическом состоянии

Футболист «Мидтьюлланна» Аламара Джаби получил ножевое ранение в результате нападения, 19‑летнему полузащитнику сделали две операции.

«Джаби находился в критическом состоянии и был срочно прооперирован. С тех пор он перенёс ещё одну операцию, благодаря профессиональным усилиям спасателей, а затем и врачей больницы, его состояние сейчас стабильное. Он вышел из искусственной комы и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо.

«Мидтьюлланн» в тесном диалоге и сотрудничестве с властями и оказывает поддержку Джаби и его семье. Наши мысли с товарищем по команде, его семьей и друзьями. Желаем ему скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Инцидент произошёл в выходные. Преступник находится на свободе, полиция подозревает в нападении 20‑летнего мужчину.

19-летний игрок из Гвинеи-Бисау был подписан из академии «Бенфики» в 2023 году и провёл два матча за основную команду «Мидтьюлланна».