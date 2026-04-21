Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
«Сочи» — «Крылья Советов»: Сергей Бабкин получил красную карточку на 82-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступает Владимир Москалёв из Воронежа. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Сочи
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 16'     1:1 Алвес – 48'     2:1 Алвес – 90+9'    
Удаления: нет / Бабкин – 82', Гальдамес – 90+7'

На 82-й минуте полузащитник «Крыльев» Сергей Бабкин был удалён за две жёлтые карточки.

Ранее, на 16-й минуте, форвард самарцев Иван Олейников открыл счёт ударом с линии штрафной. На 48-й минуте защитник хозяев Марсело Алвес ударом головой восстановил равенство в счёте.

После 25 туров сочинская команда набрала 15 очков в чемпионате России и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. У клуба из Самары 23 набранных очка. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«СОЧИ» ЗАБИЛ НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ! Есть третья победа подряд. LIVE
Live
«СОЧИ» ЗАБИЛ НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ! Есть третья победа подряд. LIVE
