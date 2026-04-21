Арсен Венгер оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Верю, что «Арсенал» выиграет лигу. Я глубоко в это верю. Мне кажется, это здравый смысл. Нравится, как играют в атаке [Эберечи] Эзе, [Мартин] Эдегор, [Кай] Хаверц и [Нони] Мадуэке. «Манчестер Сити» не сможет идеально завершить сезон без потерь», — приводит слова Венгера Goal.

После 33 матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 70 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Манчестер Сити» заработал 67 очков и располагается на второй строчке. При этом у команды из Манчестера есть игра в запасе.