Олич: непривычно видеть ЦСКА на шестом месте

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о результатах красно-синих в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА много инвестировал в состав. Непривычно видеть команду на шестом месте. По именам в ЦСКА отличная команда. В начале сезона думал, что команда будет бороться за чемпионство. Но на вторую часть сезона армейцев точно не хватило. В чём дело? Без понятия», – приводит слова Олича Metaratings.

После 25 туров чемпионата России подопечные Фабио Челестини набрали 43 очка и занимают шестое место. Во вторник, 21 апреля, красно-синие встретятся с «Ростовом». Матч начнётся в 19:45 мск.

