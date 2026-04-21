«Мне хочется, чтобы выиграл «Локомотив». Бубнов — о предстоящей игре с «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» встретится с «Зенитом».

«Эта игра очень интересная будет. И мне хочется, чтобы выиграл «Локомотив». Самое главное — у них предпосылки для этого есть, потому что если «Зенит» будет играть, как он играл с Махачкалой, хоть он не должен был по показателям проиграть, но не на пятёрку играл. Если «Локомотив» первым забьёт, «Зениту» будет очень тяжело. Они закроются», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 25 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире санкт-петербургский «Зенит» с 55 очками.