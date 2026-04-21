Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне хочется, чтобы выиграл «Локомотив». Бубнов — о предстоящей игре с «Зенитом»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» встретится с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эта игра очень интересная будет. И мне хочется, чтобы выиграл «Локомотив». Самое главное — у них предпосылки для этого есть, потому что если «Зенит» будет играть, как он играл с Махачкалой, хоть он не должен был по показателям проиграть, но не на пятёрку играл. Если «Локомотив» первым забьёт, «Зениту» будет очень тяжело. Они закроются», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 25 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире санкт-петербургский «Зенит» с 55 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android