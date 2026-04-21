Генсекретарь РФС: Россия — это точно футбольная держава

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал новость, что согласно отчёту Минспорта страны футбол продолжает оставаться самым популярным видом спорта в России среди занимающихся.

«Футбол не первый год находится на первом месте. При этом в статистике Минспорта не учитываются такие проекты для школьного спорта, как «Футбол в школе», в отличие от плавания. Если бы этот проект учитывался, цифра была бы порядка 5,5 млн — с двукратным отрывом от плавания. При этом огромное количество людей занимается футболом в частном порядке, статистика этого не показывает.

Россия — это точно футбольная держава. По количеству систематически занимающихся, по числу обучающихся в ДЮСШ, и по телевизионным рейтингам, и по посещаемости матчей видим, что абсолютное большинство населения страны интересуется футболом и за ним следит», — приводит слова Митрофанова «Советский спорт».

По данным отчёта Минспорта России, оказавшемся в распоряжении «РИА Новости», по годовой форме федерального статистического наблюдения, по состоянию на 31 декабря 2025 года число занимающихся футболом – 3 546 785 человек.

Материалы по теме Дзагоев: лет 10 понадобится, чтобы российский футбол вернулся на те же позиции в Европе

Крупнейшая победа сборной России по футболу: