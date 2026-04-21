Защитник «Эвертона» Брэнтуэйт не сыграет на ближайшем чемпионате мира — The Athletic
Защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт из-за повреждения пропустит остаток нынешнего сезона и с высокой долей вероятности не сыграет на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает The Athletic.
Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 29' 1:1 Бету – 54' 1:2 ван Дейк – 90+10'
Футболист получил травму правого подколенного сухожилия в воскресном матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2). Игрок покинул поле на 87-й минуте игры на носилках, а позже он ушёл со стадиона «Хилл Дикинсон» на костылях.
В 10 матчах нынешнего клубного сезона Брэнтуэйт забил один гол и отдал одну голевую передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
