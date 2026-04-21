Защитник «Эвертона» Брэнтуэйт не сыграет на ближайшем чемпионате мира — The Athletic

Защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт из-за повреждения пропустит остаток нынешнего сезона и с высокой долей вероятности не сыграет на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает The Athletic.

Футболист получил травму правого подколенного сухожилия в воскресном матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2). Игрок покинул поле на 87-й минуте игры на носилках, а позже он ушёл со стадиона «Хилл Дикинсон» на костылях.

В 10 матчах нынешнего клубного сезона Брэнтуэйт забил один гол и отдал одну голевую передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.