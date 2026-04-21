Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сочи — Крылья Советов, результат матча 21 апреля 2026, счёт 2:1, 26-й тур РПЛ 2025/2026

«Сочи» победил «Крылья» благодаря голу на 90+9-й минуте в РПЛ, у самарцев два удаления
Завершился матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Сочи
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
0:1 Олейников – 16'     1:1 Алвес – 48'     2:1 Алвес – 90+9'    
Удаления: нет / Бабкин – 82', Гальдамес – 90+7'

На 16-й минуте форвард самарцев Иван Олейников открыл счёт ударом с линии штрафной. На 48-й минуте защитник хозяев Марсело Алвес ударом головой восстановил равенство в счёте. На 82-й минуте полузащитник «Крыльев» Сергей Бабкин был удалён за две жёлтые карточки. На 90+7-й минуте чилиец Томас Гальдамес получил прямую красную карточку за удар ногой в голову соперника. На 90+9-й минуте Алвес оформил дубль и принёс своей команде победу.

Сочинская команда набрала 18 очков в чемпионате России и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. У клуба из Самары 23 набранных очка. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три очка.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android