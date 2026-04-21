«МЮ» интересен Ромеро, «Тоттенхэм» оценивает чемпиона мира в € 60-65 млн — CO

Будущее центрального защитника и капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро в клубе остаётся неопределённым. «Манчестер Юнайтед» является одной из команд, заинтересованных в 27-летнем футболисте. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб оценивает потенциальный трансфер Ромеро в € 60-65 млн. Подчёркивается, что за ситуацией аргентинского футболиста также следят мадридские «Атлетико» и «Реал».

В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: