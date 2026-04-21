Билялетдинов: у «Краснодара» есть психологические проблемы — ребята нервничают

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о состоянии «Краснодара» перед матчем 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком».

«Расклады могут быть разными. Это сейчас не предугадать. Для интереса в чемпионате все эти матчи и потери очков для конкурентов — возможность вернуться в гонку. «Спартак» может показать менее очевидный результат в чемпионской гонке, но отобрать очки у «Краснодара». Мы видим, что у «быков» есть проблемы с психологическим состоянием, ребята нервничают.

«Краснодар» позволяет себе вещи, которые потом обсуждаются. Это тоже идёт не во благо команде. Эта игра во многом будет определять состояние нашей чемпионской гонки. Сомневаюсь, что до последнего тура мы узнаем чемпиона», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 25 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 45 очков и располагается на пятой строчке.