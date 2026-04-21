«Сочи» одержал третью победу подряд в РПЛ. Команда замыкает турнирную таблицу
«Сочи» со счётом 2:1 переиграл «Крылья Советов» в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это третья победа сочинцев в чемпионате России кряду, команда занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. На данный момент в активе южан 18 очков.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Сочи
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 16' 1:1 Алвес – 48' 2:1 Алвес – 90+9'
Удаления: нет / Бабкин – 82', Гальдамес – 90+7'
В рамках данной серии команда Игоря Осинькина переиграла ЦСКА (1:0), «Ростов» (1:0) и самарцев. В оставшихся играх текущего розыгрыша высшего дивизиона российского первенства сочинцы 26 апреля на выезде встретятся с московским «Динамо», 3 мая примут «Оренбург», 10 мая в гостях сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» и 17 мая дома встретятся с грозненским «Ахматом».
