«Сочи» набрал девять очков в трёх турах — столько же, сколько за весь сезон РПЛ до этого

«Сочи» набрал девять очков в трёх последних матчах в Мир Российской Премьер-Лиге. В игре 26-го тура «горожане» одолели «Крылья Советов» (2:1). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа.

В двух предыдущих турах подопечные Игоря Осинькина одолели «Ростов» (1:0) и ЦСКА (1:0). Таким образом, команда набрала за три последних матча столько же очков (9), сколько за первые 23 игры сезона.

Всего в активе «Сочи» 18 набранных очков в 26 матчах. Отставание от зоны переходных игр составляет четыре очка, а от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ, пять очков.