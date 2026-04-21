Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» набрал девять очков в трёх турах — столько же, сколько за весь сезон РПЛ до этого

Комментарии

«Сочи» набрал девять очков в трёх последних матчах в Мир Российской Премьер-Лиге. В игре 26-го тура «горожане» одолели «Крылья Советов» (2:1). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 16'     1:1 Алвес – 48'     2:1 Алвес – 90+9'    
Удаления: нет / Бабкин – 82', Гальдамес – 90+7'

В двух предыдущих турах подопечные Игоря Осинькина одолели «Ростов» (1:0) и ЦСКА (1:0). Таким образом, команда набрала за три последних матча столько же очков (9), сколько за первые 23 игры сезона.

Всего в активе «Сочи» 18 набранных очков в 26 матчах. Отставание от зоны переходных игр составляет четыре очка, а от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ, пять очков.

«СОЧИ» ЗАБИЛ НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ! Есть третья победа подряд. LIVE
Live
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android