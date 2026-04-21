«Сочи» набрал девять очков в трёх турах — столько же, сколько за весь сезон РПЛ до этого
«Сочи» набрал девять очков в трёх последних матчах в Мир Российской Премьер-Лиге. В игре 26-го тура «горожане» одолели «Крылья Советов» (2:1). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 16' 1:1 Алвес – 48' 2:1 Алвес – 90+9'
Удаления: нет / Бабкин – 82', Гальдамес – 90+7'
В двух предыдущих турах подопечные Игоря Осинькина одолели «Ростов» (1:0) и ЦСКА (1:0). Таким образом, команда набрала за три последних матча столько же очков (9), сколько за первые 23 игры сезона.
Всего в активе «Сочи» 18 набранных очков в 26 матчах. Отставание от зоны переходных игр составляет четыре очка, а от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ, пять очков.
