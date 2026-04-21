Челестини объяснил выход Мойзеса в стартовом составе ЦСКА впервые с марта

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал решение включить защитника Мойзеса в стартовый состав на матч 26-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Бразильский футболист впервые выйдет в основном составе красно-синих после отстранения, последовавшего после ответной встречи полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (4:0), состоявшейся 17 марта.

– Впервые за долгое время в стартовом составе выходит Мойзес. Что это значит?

– Что он нам нужен на поле. Футболисты, которые играют в старте или по ходу матча выходят на замену, очень важны для нас. А сегодня Мойзес может показать на поле, какого рода он является игроком. А главное, что он может помочь команде добыть очки, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

