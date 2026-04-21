Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Энрике ответил на вопрос о возможном выходе Шевалье в старте на матч «ПСЖ» с «Нантом»

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о возможном выходе голкипера команды Люка Шевалье в стартовом составе на матч 26-го тура Лиги 1 с «Нантом».

Франция — Лига 1 . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Нант
Нант
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Учитывая череду матчей и травм, разве не было бы полезно поменять вратаря и дать Люка Шевалье место в стартовом составе?
— Наша цель ясна — выиграть матч. Завтра [в среду] мы определим оптимальный состав для достижения этой цели, — приводит слова Энрике L'Équipe.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Французский голкипер не выходил в составе своей команды с конца февраля.

После 28 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Нант» располагается на предпоследней, 17-й строчке. У команды 20 очков после 29 игр.

