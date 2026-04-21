Энрике ответил на вопрос о возможном выходе Шевалье в старте на матч «ПСЖ» с «Нантом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о возможном выходе голкипера команды Люка Шевалье в стартовом составе на матч 26-го тура Лиги 1 с «Нантом».

— Учитывая череду матчей и травм, разве не было бы полезно поменять вратаря и дать Люка Шевалье место в стартовом составе?

— Наша цель ясна — выиграть матч. Завтра [в среду] мы определим оптимальный состав для достижения этой цели, — приводит слова Энрике L'Équipe.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Французский голкипер не выходил в составе своей команды с конца февраля.

После 28 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Нант» располагается на предпоследней, 17-й строчке. У команды 20 очков после 29 игр.