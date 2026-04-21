Киевское «Динамо» разгромило «Буковину» и вышло в финал Кубка Украины

Завершился матч 1/2 финала Кубка Украины сезона-2025/2026, в котором встречались «Буковина» (Черновцы) и киевское «Динамо». Победу со счётом 3:0 праздновали бело-голубые.

На 24-й минуте нападающий Матвей Пономаренко вывел «Динамо» вперёд. На 43-й минуте форвард Назар Волошин удвоил преимущество столичного клуба. На 82-й минуте Пономаренко оформил дубль и довёл преимущество своей команды до крупного.

Таким образом, киевское «Динамо» вышло в финал Кубка Украины. Соперник бело-голубых определится в среду, 22 апреля. Во втором полуфинальном матче текущего розыгрыша сыграют харьковский «Металлист 1925» и «Чернигов».