Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Буковина — Динамо Киев, результат матча 21 апреля 2026, счёт 0:2, 1/2 финала Кубка Украины 2025/2026

Киевское «Динамо» разгромило «Буковину» и вышло в финал Кубка Украины
Завершился матч 1/2 финала Кубка Украины сезона-2025/2026, в котором встречались «Буковина» (Черновцы) и киевское «Динамо». Победу со счётом 3:0 праздновали бело-голубые.

Кубок Украины . 1/2 финала
21 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Буковина
Черновцы
Окончен
0 : 3
Динамо К
Киев
0:1 Пономаренко – 24'     0:2 Волошин – 43'     0:3 Пономаренко – 82'    

На 24-й минуте нападающий Матвей Пономаренко вывел «Динамо» вперёд. На 43-й минуте форвард Назар Волошин удвоил преимущество столичного клуба. На 82-й минуте Пономаренко оформил дубль и довёл преимущество своей команды до крупного.

Таким образом, киевское «Динамо» вышло в финал Кубка Украины. Соперник бело-голубых определится в среду, 22 апреля. Во втором полуфинальном матче текущего розыгрыша сыграют харьковский «Металлист 1925» и «Чернигов».

Календарь Кубка Украины сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Украины сезона-2025/2026
