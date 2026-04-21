Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Билялетдинов: Челестини уже «на краешке» в ЦСКА — команда не выстреливает

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о выступлениях ЦСКА после зимней паузы.

«Мы начали восхищаться ЦСКА в феврале и в марте, что команда является претендентом на чемпионство. А потом что-то случилось. Не знаю, тут и нервы некоторых игроков, и разбалансированность в нападении. Мы считали, что ЦСКА усилился в атаке. Но пока это не выстреливает. Не знаю, в чём причина. ЦСКА — команда, которая всегда может удивить в том или ином состоянии.

Они сейчас могут выиграть оставшиеся пять матчей — и мы по-другому заговорим. Если говорят, что Челестини уже «на краешке», будет проверка — как команда играет за тренера, а тренер за команду. Что они будут противопоставлять в последних пяти турах. Тем более у армейцев есть ещё Кубок», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 25 туров чемпионата России подопечные Фабио Челестини набрали 43 очка и занимают шестое место. Во вторник, 21 апреля, красно-синие встретятся с «Ростовом».

