«Ноттингем Форест» опубликовал сообщение в связи с травмой Каллума Хадсона-Одои

Нападающий «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Порту» (1:0).

«Ноттингем Форест» подтверждает, что Каллум Хадсон-Одои получил травму четырёхглавой мышцы бедра правой ноги в четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Порту» в прошлый четверг.

После дополнительных консультаций со специалистами сегодня нападающему была проведена операция, он немедленно приступит к реабилитации под руководством наших врачей.

Ожидается, что Каллум вернётся к полноценным тренировкам в предсезонный период, все в клубе желают ему скорейшего выздоровления», — сказано на официальном сайте «лесников».