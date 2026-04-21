Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» опубликовал сообщение в связи с травмой Каллума Хадсона-Одои

Комментарии

Нападающий «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Порту» (1:0).

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
1 : 0
Порту
Порту, Португалия
1:0 Гиббс-Уайт – 12'    
Удаления: нет / Беднарек – 8'

«Ноттингем Форест» подтверждает, что Каллум Хадсон-Одои получил травму четырёхглавой мышцы бедра правой ноги в четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Порту» в прошлый четверг.

После дополнительных консультаций со специалистами сегодня нападающему была проведена операция, он немедленно приступит к реабилитации под руководством наших врачей.

Ожидается, что Каллум вернётся к полноценным тренировкам в предсезонный период, все в клубе желают ему скорейшего выздоровления», — сказано на официальном сайте «лесников».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android