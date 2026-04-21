«Ноттингем Форест» опубликовал сообщение в связи с травмой Каллума Хадсона-Одои
Нападающий «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Порту» (1:0).
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
1 : 0
Порту
Порту, Португалия
1:0 Гиббс-Уайт – 12'
Удаления: нет / Беднарек – 8'
«Ноттингем Форест» подтверждает, что Каллум Хадсон-Одои получил травму четырёхглавой мышцы бедра правой ноги в четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Порту» в прошлый четверг.
После дополнительных консультаций со специалистами сегодня нападающему была проведена операция, он немедленно приступит к реабилитации под руководством наших врачей.
Ожидается, что Каллум вернётся к полноценным тренировкам в предсезонный период, все в клубе желают ему скорейшего выздоровления», — сказано на официальном сайте «лесников».
