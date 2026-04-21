Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«На месте врачей я бы его не пустил». Бубнов — о Талалаеве и матче «Ахмат» — «Балтика»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве и предстоящем матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградская команда встретится с «Ахматом».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На месте врачей я бы его не пустил, там ему делать нечего. Тем более там и без него справляются, на связи всё время будут. Но они сейчас очень много эмоций положили с «Краснодаром». У «Ахмата» есть преимущество, не явный фаворит, но есть преимущество на своём поле. Если «Ахмат» их прибьёт, собьёт спесь со всех.

Я предпочтение отдаю «Ахмату» не из-за того, что я там Талалаева ненавижу и какая-то у меня неприязнь. Просто объективные обстоятельства, которые сложились. Я всё это учитываю, плюс своё поле, поэтому они здесь имеют преимущество», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 25 туров чемпионата России «Балтика» набрала 45 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал 31 очко и располагается на девятой строчке.

Материалы по теме
«Он уже вконец оборзел». Бубнов раскритиковал Талалаева и дал совет руководству «Балтики»
