Каррагер назвал условие, при котором Слот останется в «Ливерпуле»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал условие, при котором Арне Слот останется на посту главного тренера мерсисайдцев.

«Работу Арне Слота в «Ливерпуле» обсуждают на протяжении всего сезона. Вероятно, мнение болельщиков разделилось относительно того, должен ли он остаться в команде, однако я слышал, что Арне Слот продолжит работу в клубе, если сможет вывести его в Лигу чемпионов, к чему всё и движется», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

На данный момент «Ливерпуль» с 55 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, у ближайшего преследователя команды, «Челси», 48 очков.