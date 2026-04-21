Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Арсенал» усилил интерес к Нико Уильямсу, оцениваемому в € 57 млн — TT

«Арсенал» усилил интерес к нападающему «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсу в преддверии летнего трансферного окна. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в контракте 23-летнего футболиста есть пункт об отступных в размере € 90 млн. Однако лондонский клуб оценивает трансфер Уильямса в £ 50 млн (€ 57,5 млн). Подчёркивается, что «Атлетик» готов рассмотреть серьёзные предложения по нападающему.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2035 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

