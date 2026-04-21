«После второго удаления было уже тяжело». Булатов — о матче «Сочи» — «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о поражении своей команды в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги от «Сочи» (1:2).

«Хорошо начали матч, были достаточно конкретны в атаке, забили гол хороший. К сожалению, потом немножко характер игры поменялся, но после одного и второго удаления, конечно, было уже тяжело. Очень плохо, что не удержали счёт, хотя бы уже ничейный, потому что нам каждое очко очень важно. И в турнирной таблице мы хотели бы хоть маленькими шагами, но двигаться», — сказал Булатов на послематчевой пресс-конференции.

Сочинская команда набрала 18 очков в чемпионате России и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. У клуба из Самары 23 набранных очка. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три очка.