«Нас рано «хоронили». Тренер «Сочи» Осинькин высказался о трёхматчевой серии побед команды

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал трёхматчевую победную серию команды в Мир РПЛ. Во вторник, 21 апреля, южная команда обыграла «Крылья Советов» в матче 26-го тура соревнования со счётом 2:1. Ранее «Сочи» победил «Ростов» (1:0) и ЦСКА (1:0).
«Знаю, что три победы подряд у нас не было достаточно давно. И самое ценное, что это происходит в такой момент. Хотим показать, что нас рано «хоронили», мы боремся и живы. То, как сейчас ребята отдаются всему, — это очень красивая история. Что касается профессионализма, прямо идеальная», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».
В 27-м туре РПЛ «Сочи» встретится с московским «Динамо» (26 апреля). После 26 матчей команда Осинькина набрала 18 очков и занимает последнее, 16-е место.
Самые титулованные футбольные клубы России:
