«Приходишь в красном — штраф». Ульви Бабаев — о противостоянии «Динамо» и «Спартака»

Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев назвал «Спартак» самым принципиальным соперником бело-голубых, а также рассказал о штрафах внутри команды за атрибутику в цветах главного соперника. Минувшей зимой сообщалось, что игрок может перебраться в стан красно-белых.

— Считаю, что самый принципиальный соперник для «Динамо» – это «Спартак». Всегда, как себя помню, говорили: «Если ты приходишь в красном, то это штраф». Поэтому нельзя было приходить в красном.

— Как раз хотел спросить. Есть байка, что в «Динамо» ругают за красные бутсы – это правда?

— Да-да, так и есть. Это правда (улыбается), — сказал Бабаев в интервью «Мяч RU».