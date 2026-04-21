«Считаю, что имею право на выбор». Ульви Бабаев — о выступлении за Россию или Азербайджан

Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев объяснил свой выбор между сборными России и Азербайджана. Всего на счету воспитанника бело-голубых 13 матчей за молодёжные команды России разных возрастов.

— Про сборную. Хочется немного закрыть спекуляции на тему гражданства. Твоя позиция неизменна – ты выбрал сборную России, не Азербайджан?

— Да, всё верно.

— Не жалел в условиях изоляции?

— Нет, конечно. Ни капли.

— Общался по этому с кем-то из РФС или из штаба Карпина?

— Нет, даже не обсуждали.

— Не мыслил в таком направлении, что в РПЛ тебе комфортно, ты всю жизнь в России, скорее всего, здесь и будешь. И если вдруг поменял бы гражданство, то стал бы легионером, что сделало бы выступление в российских клубах сложнее. Уже конкурировал бы не с русскими, а, например, дорогими бразильцами?

— Да я об этом даже не задумывался. Родился в Химках, всё это время нахожусь в России. Не было даже мысли поменять гражданство, то есть с пониманием и уважением отношусь к отцу, к матери, к семье и родственникам. Я воспитан и вырос в России, считаю, что имею право на выбор – поэтому и остановился на сборной России, — сказал Бабаев в интервью «Мяч RU».