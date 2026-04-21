The Athletic назвал трёх кандидатов на замену Щенсному в «Барселоне»

В «Барселоне» растёт убеждение, что грядущим летом клубу необходимо приобрести нового вратаря на замену Войцеху Щенсному. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в стане сине-гранатовых рассматривают кандидатуру Алекса Ремиро из «Реала Сосьедад». Не исключён вариант с возвращением голкипера Иньяки Пеньи, арендованного «Эльче». Однако насчёт этого есть сомнения ввиду наличия у него конфликта с главным тренером «Барселоны» Ханс-Дитером Фликом, который в январе 2025 года исключил футболиста из состава за опоздания.

Также рассматривается вариант с приглашением в первую команду вратаря молодёжки Диего Кочена. Нынешний сезон является вторым подряд, когда 20-летний игрок регулярно тренируется с основной командой.

Подчёркивается, что «Барселона» попытается продать Марк-Андре тер Штегена, восстанавливающегося от травмы.

