Осинькин эмоционально обратился к игрокам «Сочи» после победы в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин эмоционально обратился к футболистам команды после победы в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС). Ролик можно посмотреть на странице ФК «Сочи» в соцсети VK.

Победа во встрече с «Крыльями Советов» стала третьей подряд для команды Осинькина в РПЛ. Ранее «Сочи» победил «Ростов» (1:0) и ЦСКА (1:0).

После 26 матчей подопечные Осинькина набрали 18 очков и занимают последнее, 16-е место. В 27-м туре РПЛ «Сочи» встретится с московским «Динамо». Игра состоится 26 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

