Главная Футбол Новости

«Барселона» не намерена активировать пункт о выкупе Рашфорда у «МЮ» — The Athletic

«Барселона» не намерена активировать пункт о выкупе нападающего Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

В каталонском клубе считают, что футболист не использовал свои шансы по максимуму в моменты отсутствия в составе сине-гранатовых форварда Рафиньи. Нападающий не использовал свой последний шанс в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», теперь клуб готов рассмотреть другие варианты усиления атаки.

Рашфорд выступает за каталонский клуб на правах аренды, а сумма выкупа игрока составляет около € 30 млн.
В нынешнем сезоне Рашфорд провёл за «Барселону» 43 встречи во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отметился 11 результативными передачами.

