Футболист «Динамо» Бабаев назвал свой самый дорогой скин в CS. Его цена — 1,5 млн рублей

Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев рассказал об увлечении компьютерной игрой Counter-Strike и назвал самый ценный предмет из своей коллекции игрового инвентаря.
— Ты большой фанат киберспорта. Любимая игра?
— Counter-Strike.
— Сколько в среднем времени проводишь?
— Сейчас, конечно, на паузе. Но играл… конечно, было время. Могу сказать, там можно позавидовать.
— Какой скин в игре самый дорогой?
— Наверное, сувенирный AWP Dragon Lore (сейчас оценивается почти в 1,5 млн рублей. — Прим. «Чемпионата»). Но сейчас уже появились ножи, перчатки, калаши «Поверхностная закалка» полностью синие, — сказал Бабаев в интервью «Мяч RU».