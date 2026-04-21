Футболист «Динамо» Бабаев назвал свой самый дорогой скин в CS. Его цена — 1,5 млн рублей

Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев рассказал об увлечении компьютерной игрой Counter-Strike и назвал самый ценный предмет из своей коллекции игрового инвентаря.

— Ты большой фанат киберспорта. Любимая игра?

— Counter-Strike.

— Сколько в среднем времени проводишь?

— Сейчас, конечно, на паузе. Но играл… конечно, было время. Могу сказать, там можно позавидовать.

— Какой скин в игре самый дорогой?

— Наверное, сувенирный AWP Dragon Lore (сейчас оценивается почти в 1,5 млн рублей. — Прим. «Чемпионата»). Но сейчас уже появились ножи, перчатки, калаши «Поверхностная закалка» полностью синие, — сказал Бабаев в интервью «Мяч RU».