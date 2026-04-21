ЦСКА — «Ростов»: Тамерлан Мусаев сравнял счёт на 57-й минуте

В эти минуты идёт матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются ЦСКА и «Ростов». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Иван Абросимов. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев восстановил равновесие.

Ранее, на 36-й минуте, нападающий «Ростова» Роналдо открыл счёт.

После 25 туров чемпионата России армейцы набрали 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Ростовский клуб заработал 26 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини разделила очки с «Крыльями Советов» — 1:1, а подопечные Джонатана Альбы проиграли «Сочи» — 0:1.

