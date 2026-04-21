Трансферную цель «Зенита» из «Ботафого» могут перехватить «Байер» и «Наполи» — ESPN

Немецкий «Байер» и итальянский «Наполи» проявляют интерес к полузащитнику «Ботафого» Данило. Оба клуба сделали запросы по поводу 24-летнего футболиста. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN на странице в социальной сети X.

По информации источника, «Зенит» сделал предложение «Ботафого» по трансферу Данило, однако полузащитник не проявил интереса к переходу в российский клуб.

Ранее ESPN сообщил о готовности санкт-петербургского клуба заплатить € 13 млн за трансфер Данило, а также списать «Ботафого» задолженность в размере € 12 млн, возникшую после перехода нападающего Артура зимой 2025 года.

Данило играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период Данило принял участие в 35 встречах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

