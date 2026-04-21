«Атлетик» в меньшинстве победил «Осасуну» в матче 33-го тура Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Осасуна». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра выступил Виктор Гарсия Вердура. Победу в матче со счётом 1:0 одержали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил нападающий «Атлетика» Горка Гурусета на 16-й минуте. На 90+1-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник хозяев Микель Хаурехисар.

После 32 матчей чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао набрал 41 очко и занимает девятое место в турнирной таблице. «Осасуна» располагается на 10-й строчке. У команды в активе 39 очков.

В следующем матче чемпионата «Атлетик» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико» (25 апреля), а «Осасуна» на день позже в домашней игре встретится с «Севильей».