Мальорка — Валенсия, результат матча 21 апреля 2026, счёт 1:1, 33-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Мальорка» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 33-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Мальорка» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка, Испания). В качестве главного арбитра выступил Сесар Сото Градо. Матч закончился со счётом 1:1.

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Кошта – 49'     1:1 Садик – 67'    

Первый мяч в матче забил полузащитник хозяев Саму Кошта на 49-й минуте. Форвард «Валенсии» Умар Садик сравнял счёт на 67-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 32 матчей чемпионата Испании «Мальорка» набрала 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 36 очков.

В следующем матче чемпионата «Мальорка» на выезде сыграет с «Алавесом» (25 апреля), а «Валенсия» в этот же день в домашней игре встретится с «Жироной».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Гуллит: у «Барселоны» и «Реала» нет оснований для недовольства судейством
