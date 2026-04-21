Ульви Бабаев высказался о периоде работы Валерия Карпина в «Динамо»

Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев оценил период в клубе под руководством российского главного тренера Валерия Карпина. Специалист возглавлял бело-голубых с июля по ноябрь 2025 года.

— Валерий Георгиевич – такой человек, что говорит всё прямо. Он понимает, что каждый может ошибиться, ничего в этом страшного нет. Он придавал нам уверенности, говорил: «Ничего страшного, ошибайтесь, только не пихайте друг другу». Заложил в нас именно отработку за партнёра. Сделал? Значит, так решил, я за тебя отработаю.

— Не думаешь, что иногда прямолинейность мешала Карпину? Не было перегибов с этим?

— Да не, зная Георгиевича, все понимали – это тренер высокого класса. Даже если и скажет что-то резкое, то я ничего в этом не видел. Уместный пихач, просто в моменте эмоции, ничего такого нет.

— Спустя время, что не получилось у него в «Динамо»?

— Всё бывает в жизни. Ничего нельзя ожидать, так получилось, — сказал Бабаев в интервью «Мяч RU».