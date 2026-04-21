Гвардиола рассказал о состоянии Родри и Диаша перед матчем с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Родри не сможет принять участия в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Специалист также поделился информацией о состоянии защитника Рубена Диаша, который не выходит на поле уже около месяца.

«Полагаю, завтра Родри сыграть не сможет. Посмотрим, случится ли это в игре Кубка Англии с «Саутгемптоном» или через 12 дней в матче Премьер-лиги с «Эвертоном». Диаш также ещё не готов», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

На данный момент «Манчестер Сити» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии.