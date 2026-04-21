Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
ЦСКА — Ростов, результат матча 21 апреля 2026, счет 1:1, 26-й тур РПЛ 2025/2026

ЦСКА дома не смог победить «Ростов» и потерял очки в третьем матче РПЛ подряд
Завершился матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались ЦСКА и «Ростов». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов. Матч закончился со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36'     1:1 Мусаев – 57'    

На 36-й минуте нападающий «Ростова» Роналдо открыл счёт. На 57-й минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев восстановил равновесие.

После 26 матчей чемпионата России армейцы набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Ростовский клуб заработал 27 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини разделила очки с «Крыльями Советов» — 1:1. Во встрече 24-го тура соревнования красно-синие уступили «Сочи» со счётом 0:1. В прошедшем матче чемпионата России подопечные Джонатана Альбы проиграли «Сочи» — 0:1, до этого сыграли вничью со «Спартаком» — 1:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Судьбоносный матч для Челестини в ЦСКА! С «Ростовом» пока обменялись голами. LIVE
Live
Судьбоносный матч для Челестини в ЦСКА! С «Ростовом» пока обменялись голами. LIVE

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

