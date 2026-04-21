ЦСКА дома не смог победить «Ростов» и потерял очки в третьем матче РПЛ подряд

Завершился матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались ЦСКА и «Ростов». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов. Матч закончился со счётом 1:1.

На 36-й минуте нападающий «Ростова» Роналдо открыл счёт. На 57-й минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев восстановил равновесие.

После 26 матчей чемпионата России армейцы набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Ростовский клуб заработал 27 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини разделила очки с «Крыльями Советов» — 1:1. Во встрече 24-го тура соревнования красно-синие уступили «Сочи» со счётом 0:1. В прошедшем матче чемпионата России подопечные Джонатана Альбы проиграли «Сочи» — 0:1, до этого сыграли вничью со «Спартаком» — 1:1.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: