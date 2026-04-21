Хосеп Гвардиола рассказал о настрое «Манчестер Сити» на игру с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о настрое своей команды на матч 34-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». В предыдущей игре «горожане» со счётом 2:1 победили «Арсенал».

«Сразу после игры в прошлое воскресенье у нас состоялся разговор в раздевалке. «Арсенал» возглавляет таблицу, если бы сезон завершился прямо сейчас, они стали бы чемпионами.

Нужно посмотреть, как футболисты смогут восстановиться после столь напряжённого матча как в физическом плане, так и в психологическом. Осталось шесть игр, мы чётко осознаём, что может случиться при тех или иных результатах. Отправимся на игру с «Бёрнли», чтобы сыграть должным образом. Мы хотим победить, ведь именно это нам и нужно», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

На данный момент «Манчестер Сити» с 67 очками находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» с 70 очками лидирует в чемпионате Англии.