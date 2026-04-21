Соболев высказался о борьбе «Зенита» за чемпионство в РПЛ и о предстоящей игре с «Локо»

Форвард «Зенита» Александр Соболев поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским «Локомотивом» в 26‑м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также высказался о лидерстве команды в чемпионской гонке после победы в 25-м туре над махачкалинским «Динамо» (1:0).

— Впереди у «Зенита» матч с «Локомотивом» в Москве. Что думаете об этой игре?

— Будет точно не легче, чем только что в Махачкале во встрече с «Динамо». «Локомотиву» тоже есть что доказывать. Но если станем играть так, как умеем, с максимальной самоотдачей, вновь напомним друг другу, что это один из пяти финалов, надеюсь, всё будет хорошо.

— «Локомотив» в любом случае хороший раздражитель для «Зенита»?

— Для кого‑то — да, но для нас сейчас нет приоритетов в плане соперников. Осталось пять игр, в которых надо брать 15 очков. А с кем именно — на это не смотрим.

— «Зенит» в минувшем туре возглавил турнирную таблицу. Хорошо, что следующий матч уже в среду?

— С силами всё отлично — все готовы. Тем более чемпионат заканчивается. Но мне, как и любому футболисту, всегда лучше больше играть, в том числе и посреди недели. Футбол и официальные игры — это всегда праздник, от которого получаем удовольствие, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».