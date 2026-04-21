Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев высказался о борьбе «Зенита» за чемпионство в РПЛ и о предстоящей игре с «Локо»

Соболев высказался о борьбе «Зенита» за чемпионство в РПЛ и о предстоящей игре с «Локо»
Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Соболев поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским «Локомотивом» в 26‑м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также высказался о лидерстве команды в чемпионской гонке после победы в 25-м туре над махачкалинским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушков – 78'    
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— Впереди у «Зенита» матч с «Локомотивом» в Москве. Что думаете об этой игре?
— Будет точно не легче, чем только что в Махачкале во встрече с «Динамо». «Локомотиву» тоже есть что доказывать. Но если станем играть так, как умеем, с максимальной самоотдачей, вновь напомним друг другу, что это один из пяти финалов, надеюсь, всё будет хорошо.

— «Локомотив» в любом случае хороший раздражитель для «Зенита»?
— Для кого‑то — да, но для нас сейчас нет приоритетов в плане соперников. Осталось пять игр, в которых надо брать 15 очков. А с кем именно — на это не смотрим.

— «Зенит» в минувшем туре возглавил турнирную таблицу. Хорошо, что следующий матч уже в среду?
— С силами всё отлично — все готовы. Тем более чемпионат заканчивается. Но мне, как и любому футболисту, всегда лучше больше играть, в том числе и посреди недели. Футбол и официальные игры — это всегда праздник, от которого получаем удовольствие, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Соболев запорол пенальти! Но «Зенит» спасли 18-летний юноша и матч-менеджмент Семака
Видео
Соболев запорол пенальти! Но «Зенит» спасли 18-летний юноша и матч-менеджмент Семака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android