Сын Криштиану Роналду может быть включён в основной состав «Аль-Насра» — Alweeamnews

«Аль-Наср» рассматривает возможность включения Криштиану Роналду-младшего, 16-летнего сына капитана команды Криштиану Роналду, в состав первой команды, начиная со следующего сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на издание Alweeamnews.

В июне футболисту юношеской сборной Португалии исполнится 16 лет. «Аль-Наср» внимательно следит за его развитием и ищет для него наилучший путь. По данным источника, включение в основной состав — один из возможных вариантов.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне на счету 41-летнего форварда 24 гола и две результативные передачи в 25 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Его команда занимает первое место в таблице с отрывом в восемь очков от «Аль-Хиляля», проведя на одну игру больше.