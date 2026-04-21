Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Криштиану Роналду может быть включён в основной состав «Аль-Насра» — Alweeamnews

Комментарии

«Аль-Наср» рассматривает возможность включения Криштиану Роналду-младшего, 16-летнего сына капитана команды Криштиану Роналду, в состав первой команды, начиная со следующего сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на издание Alweeamnews.

В июне футболисту юношеской сборной Португалии исполнится 16 лет. «Аль-Наср» внимательно следит за его развитием и ищет для него наилучший путь. По данным источника, включение в основной состав — один из возможных вариантов.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне на счету 41-летнего форварда 24 гола и две результативные передачи в 25 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Его команда занимает первое место в таблице с отрывом в восемь очков от «Аль-Хиляля», проведя на одну игру больше.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android