Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» рассматривает Коло Муани в качестве замены для Салаха — GdS

«Ливерпуль» рассматривает Коло Муани в качестве замены для Салаха — GdS
«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Рандалю Коло Муани, арендованному «Тоттенхэмом». Мерсисайдцы видят во французском футболисте замену для вингера Мохамеда Салаха, который покинет клуб летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Ювентус» намерен предпринять усилия с целью приобрести 27-летнего игрока в грядущее трансферное окно. Летом трансферная стоимость Коло Муани составит около € 35 млн, что устраивает туринский клуб. Также «старая синьора» готова платить нападающему € 7 млн в год. «Ювентус» может ускорить процесс подписания Коло Муани на фоне интереса «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Коло Муани принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

