Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тяжело комментировать». Дзагоев высказался о матче с «Ростовом» и выделил лучшего в ЦСКА

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которого армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и выделил лучшего игрока в составе красно-синих.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36'     1:1 Мусаев – 57'    

«Честно говоря, тяжело комментировать такие матчи. Игра опять оставляет желать лучшего. Выделю Кругового – хорошо смотрелся», — написал Дзагоев в своём телеграм-канале.

После 26 матчей чемпионата России армейцы набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Ростовский клуб заработал 27 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини разделила очки с «Крыльями Советов» — 1:1. Во встрече 24-го тура соревнования красно-синие уступили «Сочи» со счётом 0:1.

Материалы по теме
«Хуже не будет». Бубнов — о будущем Челестини в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android