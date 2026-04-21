«Тяжело комментировать». Дзагоев высказался о матче с «Ростовом» и выделил лучшего в ЦСКА
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которого армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и выделил лучшего игрока в составе красно-синих.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36' 1:1 Мусаев – 57'
«Честно говоря, тяжело комментировать такие матчи. Игра опять оставляет желать лучшего. Выделю Кругового – хорошо смотрелся», — написал Дзагоев в своём телеграм-канале.
После 26 матчей чемпионата России армейцы набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Ростовский клуб заработал 27 очков и располагается на 10-й строчке.
В минувшем туре команда Фабио Челестини разделила очки с «Крыльями Советов» — 1:1. Во встрече 24-го тура соревнования красно-синие уступили «Сочи» со счётом 0:1.
Комментарии
- 22 апреля 2026
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:29
-
18:25
-
18:25
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:06
-
17:56
-
17:55
-
17:55
-
17:31
-
17:25
-
17:25
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
17:00
-
16:55
-
16:54
-
16:50
-
16:45