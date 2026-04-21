«Тяжело комментировать». Дзагоев высказался о матче с «Ростовом» и выделил лучшего в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которого армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и выделил лучшего игрока в составе красно-синих.

«Честно говоря, тяжело комментировать такие матчи. Игра опять оставляет желать лучшего. Выделю Кругового – хорошо смотрелся», — написал Дзагоев в своём телеграм-канале.

После 26 матчей чемпионата России армейцы набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Ростовский клуб заработал 27 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини разделила очки с «Крыльями Советов» — 1:1. Во встрече 24-го тура соревнования красно-синие уступили «Сочи» со счётом 0:1.