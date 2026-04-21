«Вратарь соперника много лежал». Круговой — о ничьей с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о матче 26-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1). Главный судья Иван Абросимов добавил восемь минут ко второму тайму. На 67-й минуте голкипер гостей Хидает Ханкич был заменён из-за повреждения.

«Мы должны были побеждать. Не вошли сразу в игру, не контролировали мяч, подстроились под игру «Ростова». Во втором перестроились, создали некоторые моменты.

Вратарь «Ростова» очень много лежал, а добавили не так много времени. Боковой сказал: «Мы не можем 11 минут играть», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 26 матчей чемпионата России армейцы набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Ростовский клуб заработал 27 очков и располагается на 10-й строчке.

