Круговой: нужно верить в идеи Челестини. Переломный момент скоро настанет

Футболист ЦСКА Данил Круговой поддержал главного тренера команды Фабио Челестини после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Не все футболисты читают новости. Нужно всем собраться и верить в идеи Фабио, как верили. Надеюсь, переломный момент очень скоро настанет», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе армейцев 44 набранных очка в 26 матчах. В 27-м туре красно-синие сыграют на выезде с «Рубином». Встреча пройдёт в субботу, 25 апреля.