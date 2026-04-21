Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Круговой: нужно верить в идеи Челестини. Переломный момент скоро настанет

Футболист ЦСКА Данил Круговой поддержал главного тренера команды Фабио Челестини после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36'     1:1 Мусаев – 57'    

«Не все футболисты читают новости. Нужно всем собраться и верить в идеи Фабио, как верили. Надеюсь, переломный момент очень скоро настанет», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе армейцев 44 набранных очка в 26 матчах. В 27-м туре красно-синие сыграют на выезде с «Рубином». Встреча пройдёт в субботу, 25 апреля.

