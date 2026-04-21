Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ники Батт: кто-то в «Манчестер Юнайтед» должен был спустить Гарначо с небес на землю

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Ники Батт раскритиковал поведение вингера «Челси» Алехандро Гарначо, ранее выступавшего за манкунианцев.

«Очень рад тому, что «Манчестер Юнайтед» продал Гарначо. Не смотрите на его навыки, я всё равно не считаю, что он так уж хорош. Но его поведение в «Юнайтед» меня очень разочаровало. Именно поэтому люди выкладывают такие фото (речь о публикации защитника манкунианцев Люка Шоу, на которой Гарначо упал на газон, проиграв борьбу за мяч в прошедшем матче «синих» и «красных дьяволов». — Прим. «Чемпионата»), когда покидаешь команду и вообще не уважаешь ни клуб, ни бывших одноклубников.

На тренировках его бы каждый день выводили за пределы поля и ставили на место, будь вокруг него игроки, рядом с которыми росли мы. С Гарначо бы обращались очень плохо, если бы он так себя вёл, но это его бы многому научило и сделало лучше.

Гарначо всегда был в стороне от всех, он очень высокомерен. Считал, что в нём что-то есть, но после попадания в первую команду он слишком рано стал задирать нос. Чересчур рано он вдруг стал суперзвездой, а потом он забил феноменальный гол ударом через себя, но всё пошло не так. Кто-то в клубе должен был спустить его с небес на землю. Возможно, такие люди и были, но Гарначо их проигнорировал», — сказал Батт в свежем выпуске подкаста The Good, The Bad and The Football.

Материалы по теме
«Поведение школьника». Рой Кин раскритиковал Гарначо после матча с «Манчестер Юнайтед»
