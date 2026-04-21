Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Холанд забил «Арсеналу» в FIFA перед голом в реальной жизни

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд на своём YouTube-канале опубликовал видео, в котором показал свою рутину в преддверии матча 33-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1). В частности, норвежский форвард снял, как за «горожан» проводит встречу с «канонирами» в спортивном симуляторе FIFA. В виртуальном матче Холанд поразил ворота лондонской команды и показал фирменное празднование.

Фото: Скриншот из видео на YouTube-канале Эрлинга Холанда

Матч «Манчестер Сити» с «Арсеналом» в реальной жизни состоялся 19 апреля. Холанд забил победный гол на 65-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Шерки – 16'     1:1 Хаверц – 18'     2:1 Холанд – 65'    

После 32 игр чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 67 очков и занимают второе место. «Арсенал» с 70 очками располагается на первой строчке, однако у «горожан» есть матч в запасе.

