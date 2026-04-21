Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Экитике выложил сгенерированное фото с разбитым Кубком мира. Француз не поедет на ЧМ-2026

Комментарии

Форвард «Ливерпуля» и сборной Франции Уго Экитике выложил в своём аккаунте сгенерированное нейросетью фото с разбитым Кубком мира ФИФА после травмы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (0:2). Форвард был заменён на 31-й минуте встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

На фото Экитике в футболке сборной Франции с заплаканными глазами стоит на фоне разбитого Кубка мира. Ранее стало известно, что нападающий не успеет восстановиться до чемпионата мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике.

Фото: Личный архив Уго Экитике

Экитике дебютировал за сборную Франции в сентябре прошлого года в матче с Украиной (2:0). Всего на его счету два гола и результативная передача в восьми играх за национальную команду.

