Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Экс-вратарь сборной Польши обратился к Левандовскому и раскритиковал Флика

Бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевский обратился к форварду «Барселоны» Роберту Левандовскому на фоне неопределённости с контрактом игрока в каталонском клубе, а также раскритиковал главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика.

«Роберт, веди себя как мужчина. Ты не просто кто-то. Ты самый известный поляк в истории, позволяешь так с собой обращаться?

Этот немецкий джентльмен [Ханс-Дитер Флик] несёт ответственность за то, что произошло в матче с «Атлетико», он показал, что у него мало общего с элитным футболом. Предлагаю, чтобы господа Лапорта и Деку выдвинули немца на Нобелевскую премию за то, что он разрушил такую команду», — приводит слова Томашевского Mundo Deportivo.

