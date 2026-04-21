Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Челестини оценил игру ЦСКА в ничейном матче с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением об игре красно-синих во встрече 26-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36'     1:1 Мусаев – 57'    

– Как вы оцените игру ЦСКА? Что вам понравилось и не понравилось?
– Мне первый тайм абсолютно не понравился, очевидно. Это было похоже на игру с «Сочи». Мы не вошли в матч правильным образом, не были опасны, и у соперника было четыре-пять угловых и штрафных за первые 15 минут.

А после гола с аута весь второй тайм, как и в игре с «Сочи», команда среагировала, захотела отыграться, а затем перевернуть игру и выиграть.

В настоящий момент у нас всё сложно получается. Но тот факт, что команда во втором тайме не опустила руки, продолжила бороться и пытаться взять очко, а потом и три — это позитивный момент, который я выношу из этого матча, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

На 36-й минуте нападающий «Ростова» Роналдо открыл счёт. На 57-й минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев восстановил равновесие.

